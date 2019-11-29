مضيفات يكشفن عن الشيء الذي لا يتخلين عنه خلال السفر... صور

كشفت مضيفات من جميع أنحاء العالم عن الشيء الذي لا يمكنهن الاستغناء عنه أثناء السفر.

اتضح أن الشيء الأهم هو بدلة سوداء "جامب سوت" قيمتها 24 دولارا على أمازون، وحتى قامت المضيفات بإنشاء مجموعة خاصة على فيسبوك مكرسة لهذه الملابس، بحسب صحيفة "ذي "سان".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Jean | Fashion Blog (@emilyjeanblog) 2 Июн 2019 в 3:04 PDT

ووفقا للمضيفة أميليا باركر، فقد تم الاعتراف بجامب سوت على أنه اللباس غير الرسمي للمضيفات، ووافقت مضيفة أخرى، آنا فوينتيس، مشيرة، أن هذه البدلة جزء لا يتجزأ من خزانة الملابس لأي شخص يسافر كثيرًا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от K E L S I W A T T S (@kelswattss) 9 Апр 2019 в 10:19 PDT

وأشادت الفتيات بالزي، لخصائصه، فهو مريح ومتعدد الاستخدام ولا يتجعد وبالتالي مناسب لحمله في حقيبة.

في سياق متصل، أفادت مضيفة طيران في شركة "Virgin Atlantic"، أن وظيفتها تبدو كوظيفة أحلام فالشركة تؤمن الإقامة لأفراد الطاقم في الفنادق الفخمة وتعوضها جزئيا عن مصاريف الطعام.