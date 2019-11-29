قطيع من الخنازير البرية يقتل امرأة أمريكية

تم العثور على جثة امرأة في ولاية تكساس الأمريكية يُعتقد أن قطيعا من الخنازير البرية قد هاجمها.

وقالت الشرطة إنها وجدت جثة ممرضة كريستين رولينز البالغة من العمر 59 عاما ميتة في فناء منزل مسنين كانت تعتني بهم.

ثم أشار مكتب قائد الشرطة في بيان تم نشره على فيسبوك، أن المرأة أصيبت بجروح مرتبطة بوقوعها على الأرض وأخرى تدل على مهاجمة حيوان.

وقال قائد الشرطة برايان هوثورن، يوم الاثنين الماضي، وجدنا آثارا على جسد الضحية لعضات حيوان.

وبدوره صرح الطبيب، لا يوجد شك بأن المرأة ماتت إثر هجوم الخنازير البرية، فالكشف الطبي يظهر أنها ماتت بعد فقدان شديد للدم بسبب الجروح.

وأفاد قائد الشرطة: من المرجح أن المرأة وصلت إلى منزل المسنين الساعة السادسة صباحا عندما كان الجو لا يزال مظلما، وهو الوقت الذي تتحرك فيه الخنازير عادة.

وأضاف: هذا حادث نادر للغاية فقد تم الإبلاغ عن ست حالات في الولاية على مدى سنوات عديدة. وعلى مستوى أمريكا تم الإبلاغ عن مئة حالة هجوم بين عامي 1825 و2012، وفقا لدراسة أجريت في جامعة نبراسكا - لينكولن، ولاحظت الدراسة أن الهجمات أخذت في الازدياد في الوقت الأخير، فـ70 في المئة منها وقعت بين عامي 2000 و2012.