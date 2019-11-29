نانسي عجرم تنتظرعشاقها في القاهرة

ضربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم موعدا مع عشاقها في مصر، في حفل جماهيري كبير سيقام في "الجامعة الألمانية" في القاهرة، وذلك مساء 14 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

ونشرت نانسي تغريدة عبر حسابها الشخصي على التويتر، قالت فيها لجماهيرها إنها ستنتظرهم في الجامعة الألمانية في القاهرة.

ناطرتكن❤️

الجامعة الألمانية (القاهرة) - السبت ١٤ ديسمبر pic.twitter.com/y1ji4OcJnU — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 29, 2019

​ومن المقرر أن تقدّم نانسي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وعبرت جماهير نانسي عجرم في مصر عن سعادتها للقائها خلال الحفل المنتظر، من خلال التعليقات التي ملأت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية "سينغل" انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.