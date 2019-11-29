نانسي عجرم تنتظرعشاقها في القاهرة

ونشرت نانسي تغريدة عبر حسابها الشخصي على التويتر، قالت فيها لجماهيرها إنها ستنتظرهم في الجامعة الألمانية في القاهرة.
ناطرتكن❤️— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 29, 2019
الجامعة الألمانية (القاهرة) - السبت ١٤ ديسمبر pic.twitter.com/y1ji4OcJnU
ومن المقرر أن تقدّم نانسي خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وعبرت جماهير نانسي عجرم في مصر عن سعادتها للقائها خلال الحفل المنتظر، من خلال التعليقات التي ملأت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية "سينغل" انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
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