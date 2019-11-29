متهور يغامر بحياته لتقبيل تمساح... فيديو

واجه غواص محترف تمساحا وجها لوجه بعدما هبط عليه في بحيرة أمريكية.

قام الغواص كريستوفر غيليت بتصوير مقطع فيديو يحبس الأنفاس، وهو مختص بدراسة التماسيح الأمريكية، كما بنى صداقة غير عادية مدتها 12 عاما مع تمساح يدعى كاسبر.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Gillette (@gatorboys_chris) 20 Ноя 2019 в 12:43 PST

وقال كريستوفر على صفحته "إنستغرام": "أطلق الفقاعات عادة عندما يسبح (التمساح) فوقي وهذا يجعله في النزول إلى القاع ليلعب معي أحيانا وهذه المرة هبط عليّ".

وبعد لحظات واجه الغواص التمساح وجها لوجه، كما لو كان يقبله، ومع ذلك حث كريستوفر المتابعين ألا يعيدو ما فعله في حال وجدوا تمساحا.

وقال الغواص "... أذكر الجميع بأن كاسبر هو حيوان بري وتمساح وليس حيوان أليف، حتى الآن لم يحاول كاسبر مهاجمتي، كما أن لدي خبرة في التعامل مع هذه الحيوانات لأكثر من عقد من الزمن، لذلك أعلم كيف أتصرف في حال هاجمني التمساح".

وتم تصوير مقطع الفيديو في محمية فلوريدا الطبيعية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.