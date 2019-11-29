لأول مرة... سكودا تعلن عن سيارتين كهربائتين

أعلنت شركة "سكودا" التشيكية، عن دخولها العصر الكهربائي للسيارات، بموديلين جديدين من سيارتيها "سيتيغو" وسوبيرب".

وكشفت الشركة العالمية ان السيارة الكهربائية الجديدة سيتيغو "Citigo-E iV" تعمل بمحرك بقوة 61 كيلو وات يولد 83 حصان، تصل بالسيارة إلى السرعة القصوى 130 كيلومتر في الساعة، بحسب موقع "أوتو إكسبريس" البريطاني.

NEWS: Is the new all-electric #Skoda Citigo-e iV the ‘people’s EV’? Read our full review here...>> https://t.co/D2lSEBFtwm pic.twitter.com/capIEK6BTM — Auto Express (@AutoExpress) November 28, 2019

وأضافت الشركة أن المحرك يعمل ببطارية سعة 32.3 كيلو واط، ويستغرق شحن 80 بالمئة من سعة تلك البطارية حوالي الساعة.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر طرح سيتيغو الكهربائية "Citigo-E iV" في الأسواق بسعر يبدأ من 20 ألف و950 يورو.

وقالت إن السيارة سوبيرب الكهربائية "Superb iV" تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 1.4 لتر وبقوة 115 كيلو واط و156 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 85 كيلو واط و116 حصان وبطارية سعة 13 كيلو واط.

The electric SKODA which won our Question Time poll last week as voted by our followers was the Superb iV!



The results are as follows:

✔️ Total votes in poll = 22

✔️ Superb iV = 19

✔️ CITIGOe iV = 3



Keep an eye out for our next 'Question Time' this Sunday! pic.twitter.com/zaHT3VX9gv — Pulman ŠKODA (@PulmanSKODA) November 29, 2019

وتبلغ القوة الكلية لنظام الدفع الهجين 160 كيلو واط و218 حصان، والتي تساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 7.7 ثوان، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 224 كيلومتر في الساعة.

ŠKODA’s first production plug-in hybrid hits the UK at the start of 2020.



The SUPERB iV will offer fantastic MPG figures, great CO2 figures, reduced BIK figures and lower road tax figures.



All beneficial for business users. I’m currently taking booking…https://t.co/Vm9cqj0Q8c — Darren Smith (@Dazzadms76) November 27, 2019

وأوضحت الشركة التشيكية أن نسخة الدفع الهجين تستهل 1.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن المقرر طرحها بسعر 41 ألف و590 يورو للموديل الصالون، و42 ألف و590 يورو للموديل الكومبي.