أغرب أنواع الاحتيال في سرقة الأموال من البطاقة المصرفية أمام الصراف

توصل المحتالون إلى طريقة جديدة لسرقة الأموال من البطاقات المصرفية، حيث يقومون بجريمتهم هذه بجانب جهاز الصراف الآلي مباشرة.

واتضح أن هناك أكثر من طريقة للاحتيال، إليك أشهرها، لكي تتفادها ولا تقع ضحية سرقة.

بصمات الأصابع

أثناء الوقوف في طابور الانتظار لسحب الأموال من الصراف الآلي، يقوم المحتال بإبقاء بطاقته (عن طريق القصد) ويبتعد عن الصراف ولكن ليس بعيدا. وهنا يعلن الصراف الآلي أنه سوف يقوم بابتلاع البطاقة، ويطلب من الشخص الواقف أمامه سحبها مباشرة، وهنا يطلب المحتال من الشخص التالي في الطابور أن يساعده وأن يسحبها عوضا عنه.

وبعدها يقوم المحتال بالتحقق من رصيده، ويزعم أنه تم سحب مبلغ كبير من حسابه للتو. وفجأة يظهر شاهد يؤكد روايته، ويطلب من الضحية إرجاع المبلغ تحت التهديد بالاتصال بالشرطة، وذلك كون بصماته أصبحت على البطاقة.

أدوات ذات تكنولوجيا حديثة

غالبا ما يقوم المحتالون بتثبيت أجهزة لجمع بيانات العملاء. حيث يثبتون ماسح إضافي يقوم بقراءة الشريط الممغنط للبطاقة، ومن ثم ينسخ جميع معلوماته لنسخها على بطاقة جديدة. بينما يتم وضح جهاز خاص آخر على لوحة الأرقام لحفظ الرقم السري، وهكذا يكون في متناول أيدي المحتال معلومات البطاقة والرقم السري.

استخدام الغراء

يستخدم المحتالون، في بعض الأحيان، تكتيكات أخرى بمساعدة الغراء، حيث بمساعدته يمنعون خروج البطاقة، وفي حال لم يقم الشخص بإزالتها من الصراف خلال 30-40 ثانية فسوف يقوم بسحبها إلى الداخل، ولكن الغراء لن يمكنه من ذلك.

وعندما يبتعد مالك البطاقة من الصراف، يأتي المحتال وبسرعة يسحب ما تبقى من الأموال في البطاقة، كونهم كانو يستخدمون جهاز خاص يتم تركيبه فوق مكان وضع البطاقة في الصراف.