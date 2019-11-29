بسبب ما فعله في الرياض... مطرب عراقي يشن هجوما حادا على ماجد المهندس

شن مطرب عراقي هجوما حادا على مواطنه، المطرب ماجد المهندس، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتغريدات.

ففي تغريدته، قال المطرب سعدون جابر لماجد المهندس: "لماذا يا ماجد المهندس؟ ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصة بك".

وتابع: "إن ما فعلته يسمى سطوا على حقوق ليست لك. هل ترضى أن نسميك حرامي؟".

لماذا يا ماجد المهندس؟

ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟

متى تعتمد على نفسك وتطرح

أغنيات خاصه بك.

أن ما فعلته يسمى سطو على حقوق ليست لك.

وهل ترضى ان نسميك حرامي؟ — سعدون جابر (@Saddonjabir) November 28, 2019

ويرجع سبب هجوم سعدون جابر على ماجد المهندس، هو أداء الأخير لأغنيته الشهيرة "هلا بيك هلا"، في الحفل الذي شارك فيه أمس الخميس، لتكريم نادي "الهلال" السعودي والاحتفاء به، بعد تتويجه ببطولة آسيا لكرة القدم، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

​واحتفل جمهور نادي "الهلال" السعودي، أمس الخميس، بتتويجه ببطولة آسيا لكرة القدم، في حفل جماهيري كبير في منطقة "البوليفارد" الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم محمد عبده وحسين الجسمي وماجد المهندس وراشد الماجد ورابح صقر وغيرهم.