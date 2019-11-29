ما علاقتها بـ"هواوي"؟... "هونور" تطلق ساعة ذكية بمواصفات غير مسبوقة

أعلنت شركة "هونور" الصينية، إطلاق ساعة ذكية جديدة، تتمع بمواصفات غير مسبوقة.

وذكرت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة تعتمد على نظام تشغيل شركة "هواوي"، ومزودة ببطارية تمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 14 يوما، بحسب ما نشره موقع "تك رادار".

وأشارت الشركة إلى أن ساعتها تأتي مزودة ببطارية سعة 455 مللي أمبير ساعة، وذلك في النسخة الكبيرة بقطر 46 ملي، في حين تتقلص هذه المدة إلى 7 أيام في النسخة الأصغر بقطر 42 ملي.

Honor Unveils its Magic Watch 2 with Health Monitor and 14-Day Battery Life https://t.co/tL6xWtMZKQ pic.twitter.com/KtQpqsZG8D — Wearable Wellness Health And Happiness (@LPetcu1) November 27, 2019

وتدعم الساعة التي تم تجهيزها بشاشة "OLED" تقنية "Bluetooth 5.1"، كما تدعم تقنية اتصالات المجال القريب "NFC" والنظام العالمي لتحديد المواقع "GPS" ومستشعر للتسارع ومقياس لمعدل ضربات القلب.

Honor presenta el Magic Watch 2 https://t.co/4hStxWtS0V pic.twitter.com/EqMq3ltlgF — Tech Dynasty (@TechDyansty) November 29, 2019

وتأتي ساعة "هونور" "Magic Watch 2" بمعالج "Kirin A1"، مع ذاكرة داخلية تبلغ 4 غيغابايت، مع إتاحة 2 غيغابايت كذاكرة للموسيقى لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية.

ومن المتوقع أن يصل سعر الساعة إلى 155 دولارا للموديل بقُطر 42 ملي، و170 دولارا للموديل بقُطر 46 ملي.