المطرب المصري محمد فؤاد في العناية المركزة... صور

نقل المطرب المصري محمد فؤاد، إلى غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لأزمة صحية خطيرة.

وأكد مصدر مقرب من فؤاد أنه يخضع حاليا للفحوصات والتحاليل من أجل اكتشاف تفاصيل الوعكة الصحية التي يمر بها، بحسب تقارير مصرية محلية.

وأعلن طاهر فؤاد، ابن عم محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن دخول المطرب المصري الشهير إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وأعرب عن أمنياته بدوام الصحة والعافية لمحمد فؤاد والشفاء العاجل والتام له، فيما لم يكشف أي شيء عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به.

يشار إلى أن محمد فؤاد تسربت كلمات أغنيته الجديدة "استحمليني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، والتي هي من ألبومه الغنائي الجديد، المنتظر طرحه خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعود محمد فؤاد بألبومه الغنائي الجديد إلى سوق الكاسيت بعد غياب طويل، منذ أن طرح آخر ألبوماته "بين إيديك" قبل 8 سنوات.