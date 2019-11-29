شركاء بالنصر السوري... ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة وسط دمشق...صور وفيديو

شهد أتوستراد المزة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، ماراثونا خاصا بمناسبة "يوم المعاق" العالمي، شارك فيه 300 شاب وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتراوح أعمارهم بين 14 و40 سنة.

الماراثون جاء كجزء من مهرجان احتفالي نظمته مؤسسة "مبادرة أهل الشام" و"جمعية الندى" انطلاقا من رؤية تعتبر الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا أساسيا من المجتمع الذي يجب عليه أن يشارك بهم ومعهم كل اللحظات التي تسلط الضوء على وجودهم وإمكانياتهم.

وتضمن المارثون عروضا مسرحية وأغان ورقصات شعبية واستعراضات لفرق الكشافة، إعلانا لـ"ذوي الهمم" شركاء في النصر السوري.

وانطلق الماراثون صباح اليوم الجمعة على أتوستراد المزة بين إشارتي "الإسكان" و"الجلاء" المروريتين وصولاً إلى صالة الجلاء الرياضية، وقطع مسافة لا تتجاوز الـ 1000 متر تخللتها عدة فعاليات موسيقية وفنية.

© Sputnik . Mohammad Damour ماراتون لذوي الاحتياجات الخاصة وسط دمشق: شركاء بالنصر السوري

وقالت ميساء رسلان، رئيسة مجلس أمناء مبادرة أهل الشام لوكالة "سبوتنيك" إن "الفعالية تنطلق من رغبتنا في تسليط الضوء على هؤلاء الأطفال من "ذوي االاحتياجات الخاصة" في يوم المعاق العالمي، وقد انعكست هذه التجربة عليهم علينا فرحا ظهر بوضوح على وجهوههم جميعا".

© Sputnik . Mohammad Damour ماراتون لذوي الاحتياجات الخاصة وسط دمشق: شركاء بالنصر السوري

وأضافت "الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو إيصال صوت "ذوي الهمم" إلى العالم كله بأنهم شركاء في النصر السوري".

© Sputnik . Mohammad Damour ماراتون لذوي الاحتياجات الخاصة وسط دمشق: شركاء بالنصر السوري

ولفتت السيدة رسلان إلى أن عدة شركات أسهمت في الفعالية ن خلال تقديم المأكولات والهدايا التذكارية لجميع المشاركين، كما تضمنت الفعالية رقصات قدمتها "مولوية" وأغان ومقطوعات موسيقية وعروض راقصة زخر بها "مسرح الجلاء".

© Sputnik . Mohammad Damour ماراتون لذوي الاحتياجات الخاصة وسط دمشق: شركاء بالنصر السوري

وأشارت السيدة رسلان إلى أن مؤسسة "مبادرة أهل الشام" تضم 72 جمعية تهتم بتقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق، ورفع قدراتهم ودعمهم بكافة الوسائل المتاحة، كما تتضمن المؤسسة "صندوق كفالة اليتيم" الذي وفر الكثير من المساعدات والخدمات للأيتام، وكذلك الصندوق الطبي الذي يقدم كل يوم خميس خدمات الرعاية الصحية "المتاحة" لمحتاجيها.

وبحسب تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقديرات جمعيات المجتمع المحلي، فإن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين يبلغ 170 ألفا في دمشق وحدها.