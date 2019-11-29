إليسا تثير قلق جمهورها بصورة جديدة لها

أثارت المطربة اللبنانية، إليسا، قلق جمهورها، بعد تداول صورة حديثة لها، تظهر فيها وهي مازالت بيد متورمة.

وشارك الصورة المنتج يوسف حرب، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، إذ يظهر فيها مع إليسا أثناء وجودها فى المكسيك لإحياء حفلات غنائية.

وبالتركيز فى يد إليسا اليمنى، لاحظ الجمهور أن يدها مازالت متورمة، وهو ما أثار قلقهم.

View this post on Instagram With Elissa in Cancun @elissazkh @stars.on.board A post shared by Youssef Harb / Stars On Board (@youssef_harb) on Nov 24, 2019 at 8:44pm PST

ودائما ما تحاول إليسا إخفاء يدها اليمنى في صورها على "إنستغرام"، لتصرح بعد ذلك بأنها ستبقى على يدها مغطاة لأن ما أصابها أمرا مزمنا، ولكنها على أي حال في صحة جيدة حاليا".

وكانت إليسا خصعت قبل 9 أشهر، وتحديدا في شهر فبراير/ شباط لجراحة فى يدها في بروكسل، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي، ولكن يبدو أن العملية لم تكلل بالنجاح، لتكرر الفنانة الشهيرة الأمر مرة أخرى منذ 5 أشهر، وقتما كانت فى رحلة علاجية في ألمانيا، وخضعت لجراحة فى نفس اليد بعد أن أصيبت بالتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض السرطان.

يشار إلى أن جمهور إليسا عبروا عن قلقهم في شهر سبتمبر/ أيلول بشأن حالة يدها، وذلك بعد نشرها لصورة وهي برفقة صديقها، المطرب اللبناني، فارس كرم، داخل الطائرة.

وأخفت إليسا يدها في الصورة بطريقة ملحوظة، بالإضافة إلى عدة صور سابقة لها تعمدت بها إخفاء يدها، وهو ما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحية.