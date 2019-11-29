ورم في الوجه... نيللي كريم تكشف للمرة الأولى تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، ولأول مرة، تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نيللي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وتابعت نيللي كريم: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".

وأضافت أن العملية وصفت بـ"الدقيقة" والصعبة جدا نظرا لمكان الورم "اللي طلع حميد والحمد لله".

وطمأنت نيللي كريم جمهورها عبر "سبوتنيك" وقالت إنها تريد أن تشكر الناس على سؤالهم عنها".

يشار إلى أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".

وانهالت كمية كبيرة من التعليقات على نيللي كريم، بعد نشرها للصورة.

وجاءت التعليقات بمجملها داعية لها بالسلامة والتوفيق والصحة الجيدة.

كما أرفقت الممثلة المصرية عبر حسابها على "إنستغرام"، عددا من الصور على صفحتها برفقة فريق من الأطباء في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لم تكشف عن تفاصيل الجراحة.