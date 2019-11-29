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    حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، دار الأوبرا المصرية، 29 نوفمير/تشرين الثاني 2019

    "أنا لم أعد هنا" يفوز بالهرم الذهبي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ41... صور وفيديو

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    أسدل اليوم الجمعة، الستار على الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور وزير الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان السيناريست والمنتج محمد حفظي.

    وأكد محمد حفظي، في كلمته أمام الجمهور، أن المهرجان باع 40 ألف تذكرة، وهو "ما يعد نجاحا للجمهور" بحسب رأيه، منوها أن "السينما هي القوة التي تحارب أي فكر متطرف حولنا".

    الممثلة المصرية رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    رانيا يوسف تعلق على ملابسها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي... فيديو
    كما داعب حفظي رئيس المهرجان، الجمهور، بالتأكيد أنه لن يطيل عليهم حتى يتمكنوا من مشاهدة مبارة الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.

    وفاز فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

    والفيلم إنتاج المكسيك، والولايات المتحدة، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، يعاني أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا هاما في محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم.

    وفاز الفيلم البلجيكي "شبح مدار" إخراج باس ديفوس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي". وشهد "القاهرة السينمائي" عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    وتدور أحداث الفيلم حول "خديجة" الخمسينية التي تنام في آخر مترو ليلا، بعد يوم طويل في العمل، وعندما تستيقظ في آخر الخط، تكتشف أن عليها العودة لمنزلها مشيا... وفي الطريق تقابل منو ما يجعلها تعيد التفكير في حياتها.

    أما جائزة "الهرم البرونزي" ففاز بها فيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور، مناصفة، مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع" إخراج جانغ تشونغ، جانغ بو. والجائزة تمنح للمخرج عن أفضل عمل أول أو ثان، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

    "نوع خاص من الهدوء" من إنتاج التشيك وهولندا ولاتفيا، ويشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج في أحد المنازل حيث ترعى طفلا مقابل إقامتها. لاحقا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.

    أما فيلم "الحائط الرابع" الذي يشهد المهرجان عرضه الدولي الأول، تدور أحداثه حول "ليولو" التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ماها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجأة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.

    وترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي، ستيفن جاجان، الحاصل على "أوسكار" و"غولدن غلوب" و"البافتا" البريطانية، فيما شارك في عضويتها، الممثلة الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو الذي فاز فيلمه "مزمن" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، والمخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، والمخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي الفائز بجائزتي غولدن غلوب، و5 جوائز دافيد دي دوناتيلو.

    يشار إلى أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

    وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، حضور الممثلة العالمية، ناتالي إيمانويل، إحدى بطلات المسلسل العالمي الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش)، كما يتم تكريم المصور الإيطالي فيتوريو ستورارو الحاصل على 3 جوائز أوسكار.

    فيما يلي القائمة الكاملة للجوائز:

    جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان ذهبت لفيلم "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي إنتاج: تونس، وفرنسا، ولبنان.

    كما حصل "فخ" إخراج ندى رياض – مصر - والذي شارك مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة على تنويه خاص، إلى جانب فيلم "تماس" إخراج سمير سرياني- من لبنان – والذي شارك بمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة أيضا.

    وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" إخراج غابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا - بمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

    أما جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير فذهبت إلى "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري – فلسطين- بمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

    وذهبت جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) إلى فيلم "اعتقال" إخراج أندريه كون- رومانيا- وشارك بمسابقة أسبوع النقاد الدولي.

    وحصل على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا – من كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين - وشارك بمسابقة أسبوع النقاد الدولي.

    أما أحسن فيلم غير روائي ففاز به "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- وشارك في مسابقة آفاق السينما العربية.

    وفاز بأحسن أداء تمثيلي، الممثل على ثامر في "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- بمسابقة آفاق السينما العربية.

    وذهبت جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) إلى "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان - بمسابقة آفاق السينما العربية.

    أما جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم فاز بها "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- بمسابقة آفاق السينما العربية. وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار إلى "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان.

    أما جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي" فذهبت إلى "أبناء الدنمارك" إخراج علاوي سليم- الدنمارك.

    كما فاز بجائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار فيلم "احكيلي" إخراج ماريان خوري- مصر.

    وفاز بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- والذي شارك بالمسابقة الدولية.

    أما جائزة أحسن ممثلة ففازت بها جودي ان سانتوس عن فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

    وذهبت جائزة أحسن ممثل إلى خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية.

    وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية.

    وفاز بجائزة الهرم البرونزي مناصفة: "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- المسابقة الدولية، إلى جانب فيلم "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- المسابقة الدولية.

    أما جائزة الهرم الفضي فذهبت إلى فيلم "شبح مدار" إخراج باس ديفوس- بلجيكا المسابقة الدولية.

    وأخيرا فاز بجائزة الهرم الذهبي: فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة، (المسابقة الدولية).

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