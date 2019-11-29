إلهام شاهين تدعو الجمهور لحضور "يوم للستات" في الدورة الـ18 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم

افتتح مساء اليوم الجمعة، مهرجان مراكش الدولي للفيلم، بحضور نجوم من مختلف العالم العربي والأجنبي.

وقالت الفنانة المصرية بشرى، إن مهرجان مراكش الدولي يحظى بشعبية كبيرة، خاصة أنه يقدم مجموعة من الأفلام المتنوعة التي تحظى باهتمام جماهيري ونخبوي كبير.

وأضافت بشرى في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن "المهرجان يقدم مجموعة من الأفلام الهامة التي تشكل منافسة للمهرجانات الأخرى، وأن جميع المهرجانات باتت تشكل منافسة كبيرة".

كما شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين حفل افتتاح مهرجان مراكش الدولي السينمائي، ودعت الجمهور لحضور فيلم "يوم للستات"، الذي من إنتاجها.

يشار إلى أن فيلم "يوم للستات" فاز من قبل بعدة جوائز، إذ شارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وحصلت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة.

وفيلم "يوم للستات" من بطولة إلهام شاهين ونيللي كريم وناهد السباعي وهالة صدقي ورجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة وفاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي وإياد نصار وأحمد داوود، وهو من تأليف تأليف هناء عطية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وتدور أحداثه داخل حى شعبي بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يوما خاصا لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

ويعرض مهرجان مراكش الدولي للفيلم، 98 شريطا سينمائيا من 34 دولة ضمن برامج المهرجان، ومنها "المسابقة الرسمية"، "السهرات المسائية"، "تكريم السينما الاسترالية"، "العروض الخاصة"، "القارة 11"، "بانوراما السينما المغربية"، "الجمهور الناشئ"، "عروض جامع الفنا"، "عروض بالوصف الصوتي"، وفقرة "التكريم".

وافتتح المهرجان مساء اليوم الجمعة بالفيلم الأمريكي "السكاكين المشحوذة" للمخرج ريان جونسون، وهو من أفلام التشويق الكوميدية.

ويعرض المهرجان العديد من الأفلام، ومنها فيلم "قصة زواج" للمخرج نوح بومباك من الولايات المتحدة، و"لابد أنها الجنة" للمخرج إيلي سليمان من فلسطين، و"نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، وهو إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، و"الإيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي (الولايات المتحدة) و"آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني، بينما سيعرض في ختام المهرجان فيلم "حواء السنة الجديد"، والذي يجمع ثلة من النجوم المصريين الذين ينتمون للجيل الجديد من السينمائيين.

وبصفتها "ضيف شرف" المهرجان لهذه الدورة، فسيكون للسينما الأسترالية حضورا بارزا في مراكش هذا العام، بفضل برمجة ما لا يقل عن 25 شريطا سينمائيا موزعة بين سينما المؤلف والكلاسيكيات والأفلام الناجحة جماهيريا.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.