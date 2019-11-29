تكريم الفنانة المغربية الراحلة أمينة رشيد وعبد الله شكرون في افتتاح مراكش الدولي للفيلم

كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل افتتاحه، اليوم الجمعة، الفنانة المغربية أمينة رشيد، التي رحلت عن عالمنا هي والفنان الراحل عبد الله شكرون تكريما لذكراهما.

واستعرض حفل افتتاح المهرجان الأفلام التي ستعرض في الدورة الـ18، والتي يبلغ عددها 98 فيلما متنوعا من 34 دولة، تعكس تنوع الانتاج السينمائي، والموزعة ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات، هي "‬المسابقة‭ ‬الرسمية‮"‬، ‭‬‮"‬السهرات‭ ‬المسائية‮"‬، ‭‬‮"‬تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الاسترالية"‬، "‬العروض‭ ‬الخاصة"‬، "‬القارة ‮11"‬، ‭‬‮"‬بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"‬، "‬الجمهور‭ ‬الناشئ".

ومن أبرز هذه الأفلام الفيلم البرازيلي "الحمى"، والهندي "بومباي روز"، والكولومبي "وادي الأرواح" و"والد نافي" السنغالي، و"مامونكا" من صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود، والفيلم الصيني "بورتريه من الفسيفساء" و"ليلة مضطربة" من كوريا الجنوبية، والفيلم السعودي "آخر زيارة"، والفيلم المغربي الفرنسي "سيد المجهول" وفيلم "سولي" من إيطاليا وبولونيا.

كما يعرض خلال هذه الدورة العديد من الأفلام، ومنها فيلم "قصة زواج" للمخرج نوح بومباك من الولايات المتحدة، و"لابد أنها الجنة" للمخرج إيلي سليمان من فلسطين، و"نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، وهو إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، و"الأيرلندي‮"‬‭ ‬للمخرج مارتن‭ ‬سكورسيزي، و"آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني، بينما سيعرض في ختام المهرجان فيلم "حواء السنة الجديد"، والذي يجمع ثلة من النجوم المصريين الذين ينتمون للجيل الجديد من السينمائيين.

وبصفتها "ضيف شرف" المهرجان لهذه الدورة، فسيكون للسينما الأسترالية حضورا بارزا في مراكش هذا العام، إذ تحتفي بفنانين أستراليين، بينهم النجمة البريطانية ناومي واتس التي نشأت في أستراليا.

ويكرم مهرجان مراكش الدولي للفيلم هذا العام، 4 نجوم سينمائيين يمثلون أربع قارات، هم الأمريكي روبرت ردفورد، والفرنسي برتران تافرني، والهندية بريانكا شوبرا، بالإضافة إلى المغربية منى فتو.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.