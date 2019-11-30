بسبب تصرف مشين... "ستاربكس" تعتذر لشرطي أمريكي

تقدمت شركة "ستاربكس" باعتذار لرجل شرطة، بسبب ما تم وصفه بفعل مشين، بتقديم كوب قهوة علقت عليه ورقة كتب فيها "خنزير".

وفي صباح يوم عيد الشكر، قرر أحد ضباط شرطة أوكلاهوما أن يقوم بشيء لطيف لزملائه الذين يعملون معه خلال يوم الإجازة، فذهب إلى متجر "ستاربكس" لشراء خمسة أكواب من القهوة.

وفوجئ الشرطي بالتعليق الذي وضعه موظف المتجر على أحد الكؤوس، حيث كتب: "شوكولاتة ساخنة فنتي: خنزير".

وقام رئيس قسم شرطة كيفر، جوني أومارا، على الاتصال بمتجر "ستاربكس" في مدينة غلينبول التابعة لمقاطعة تلسا في أوكلاهوما، وقدم شكوى بحق الموظف.

وقال أومارا: "ما يزعجني هو عدم الاحترام المطلق والكامل لضابط الشرطة الذي يقوم بدوريات في مدينته الصغيرة بدلا من العودة إلى المنزل والجلوس مع عائلته والاستمتاع بتناول وجبة ومشاهدة لعبة كرة قدم".

ووصف ممثل "ستاربكس" جوري مينديز، ما حدث بأنه "غير مقبول على الإطلاق ولا يمثل التقدير العميق الذي نبديه تجاه الضباط الذين يعملون للحفاظ على أمان مجتمعاتنا".

وأضاف مينديز "نأسف بشدة للضابط الذي ينفذ القانون على الموقف الذي عانى منه"، مشيرا إلى أن الشركة تواصلت مباشرة مع الضابط المعني.

وأوضح مينديز أن الشركة فتحت تحقيقا داخليا في الحادث، وتم إيقاف الموظف عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.