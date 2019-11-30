تطورات الحالة الصحية للمطرب المصري محمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة

أكد المطرب المصري، محمد فؤاد، اليوم السبت، خروجه من إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد دخوله أمس الجمعة، غرفة العناية المركزة.

وقال: "الحمد لله أنا بخير.. طمنوا الناس خرجت من ساعة من المستشفى"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

وتعرض محمد فؤاد تعرض لوعكة صحية، أمس الجمعة، دخل على إثرها إحدى المستشفيات، وتم نقله للعناية المركزة، وهو ما أثار قلق عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

يشار إلى أن محمد فؤاد تسربت كلمات أغنيته الجديدة "استحمليني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، والتي هي من ألبومه الغنائي الجديد، المنتظر طرحه خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعود محمد فؤاد بألبومه الغنائي الجديد إلى سوق الكاسيت بعد غياب طويل، منذ أن طرح آخر ألبوماته "بين إيديك" قبل 8 سنوات.

ويعد محمد فؤاد من أبرز المطربين خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويحظى مشواره الفني بالعديد من الأغنيات، منها "كمانانا" و"فاكرك يا ناسيني" و"الحب الحقيقي"، ومن أشهر أفلامه السينمائية "إسماعيلية رايح جاي"، والذي روى فيه قصة صعوده الفني، وشاركه البطولة كلا من خالد النبوي ومحمد هنيدي.