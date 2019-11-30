عقب يوم من ولادتها... رضيعة تخضع لعملية قيصرية

أنجبت امرأة كولومبية مولودة احتاجت للخضوع لعملية قيصرية طارئة بعد يوم واحد فقط ولادتها بسبب حالتها الطبية النادرة.

واكتشف الأطباء وجود حبل سري يربط بين الطفلة وتوأمها الميت الذي نما بداخلها، في حالة نادرة معروفة باسم "التوأم الطفيلي"، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأخبر الأطباء الأم بالحاجة لعمليتين جراحيتين طارئتين لإنقاذ الأم والطفلة، كون التوأم الطفيلي قد يستمر في النمو ما يسبب تهديدا للأعضاء الداخلية للطفلة النامية.

وبعد 24 ساعة فقط من ولادتها، خضعت الطفلة "إتزمارا" لعملية قيصرية لإزالة الكتلة التي كانت بداخلها والتي لم تكن تملك قلبا أو دماغا.

ونجحت العملية، وقال الأطباء إنهم لا يتوقعون حدوث مضاعفات أخرى على الطفلة، مشيرين إلى أن حالة "جنين داخل الجنين" تحدث مرة واحدة كل 500 ألف ولادة.