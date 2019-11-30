شاورما بالكفيار والذهب في روسيا... فيديو

ظهر طبق في قائمة أحد مطاعم سان بطرسبورغ ، والذي يختلف عن الوجبات السريعة الأخرى بأمر غير عادي.

وبحسب موظفي المطعم، فإنهم يقومون بإعداد الشاورما من منتجات مألوفة: خبز البيتا، الطماطم، الخيار، صلصة الطماطم، المايونيز والدجاج، وفقا لموقع "مير24".

ولكن لدى هذه الوجبة السريعة خاصية خاصة بها، والتي تحول الشاورما إلى تحفة الأطعمة والمجوهرات. يتم وضع ملعقة من الماس- كفيار بيلوغا ألبينو، الذي يعتبر الأغلى في العالم، ويتم إنتاجه في إيران على ورقة ذهبية.

وقال رومان بالكين، رئيس الطهاة في مطعم آرت كفيار: "نضع في الشاورما خيار وطماطم ناضجة وصلصتان- صلصة طماطم بيستو والصلصة الثانية هي مايونيز منزلي من فجل الخيل الريفي والأعشاب وبالطبع أطيب خبز في سان بطرسبورغ والمحبوب. ونضغ في الأعلى ورقة ذهبية ونضيف سحرا على شكل كفيار ألبينو".

وسعر هذه الشاورما ألفي روبل (حوالي 31 دولار). ولكن وفقا للطهاة، هذا السعر مقبول جدا لزبائن المطعم.