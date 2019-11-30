قرار من النائب العام المصري ضد رجل الأعمال الهارب محمد علي

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا أحالت فيه الفنان المصري محمد علي، صاحب الفيديوهات المعارضة للدولة، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي.

وبحسب تحقيقات النيابة، فالفنان المصري تهرب من سداد الضريبة على القيمة المضافة، بعد تلاعبه بالسجلات والدفاتر الضريبية، والقيام بإنشاء شركات وهمية، وأن المتهم بصفته مسجلا يخضع لأحكام قانون الضريبة المضافة.

وبينت التحقيقات أن المتهم، بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة على المبيعات، قد تهرب من أداء الضرائب بشكل قانوني عن أنشطته، حيث قدم خدمة دون الإقرار عنها، ولم يسدد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة "وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة" بحسب موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري.

وجاءت الإحالة بعد انتهاء فترة التحقيق، والتي تمت بطلب من وزير المالية المصري، يلتم بعدها إصدار قرار بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، ليصدر لاحقا طلب تحريك الدعوى الجنائية.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد نظرت بالتهم المقامة ضد الفنان المصري من قبل شركة "ستايل" للديكور، والتى اتهمته بالنصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه.

وبحسب موقع "صدى البلد" الإخباري المصري، فقد أوهم المتهم الشركة امتلاكه إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وادعى أنه قد أُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، واستغل هذه الادعاءات للقيام بعمليات احتيال ونصب وغبرام عقود مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017.