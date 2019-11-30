تسجيل
17:51 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    خيول تلعب في أيسلندا في رعيها في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 9 يناير/ كانون الثاني 2019

    كيف يؤثر التغير المناخي على رشاقة الخيول؟

    © AP Photo / Michael Probst
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103815/98/1038159897.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201911301043572777-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%9F/

    للتغير المناخي تأثيرات كبيرة على البيئة وكذلك على الحيوانات، ومنها الخيول التي تزداد في الوزن، وفقا لطبيب بيطري إنجليزي.

    وأوضح جيليس موفات، مدير الخدمات البيطرية في هامبشاير بالمملكة المتحدة، أنه كلما كان المناخ دافئا ورطبا على نحو متزايد، فإن العشب يتزايد، الأمر الذي يدفع الخيول لتناول المزيد منها أكثر من حاجتهم.

    صورة بعنوان السنة الجديدة الملوثة، للمصور إليود جيل سامانيغو، الذي فاز في فئة جائزة المدن المستدامة لعام 2019، في مسابقة المصور البيئي لعام 2019
    © Photo/ Eliud Gil Samaniego/Environmental Photographer of the Year 2019
    قلق أوروبي بشأن تغير المناخ... وقرارات بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري
    وفي حديثه لصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، فقد كشف "موفات" أن عددا كبيرا من الخيول التي يعالجها تعاني من زيادة الوزن، بسبب هذه المشكلة، الناجمة عن التغير المناخي.

    وتابع: "هذا ما يتسبب في جعل ملاك الخيول يعانون من صعوبة جعلها يتدربون في الحقل بانتظام، من أجل العمل لساعات أطول، للتغلب على الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تطاردهم طوال الوقت.

    وتأتي تعليقات جيليس موفات، بعد ظهور دراسة أجرتها الرابطة البريطانية للخيول البيطرية، والتي تبين أن من بين 792 خيلا، كان 31% منهم تعاني من زيادة الوزن، وفسرت هذا لعدم وجود مرافق مثل الإسطبلات والحقول العارية.

    وفيما يتعلق بكيفية مكافحة هذه المشكلة، اقترحت الدراسة إبقاء الخيول في أحواض خاوية بقدر الإمكان، بالإضافة إلى مراقبة تناولها للأغذية بعناية، من خلال إخضاعها لنظام غذائي.

    وكانت دراسة أجراها بنك "الاستثمار" الأوروبي، كشفت في الأيام الماضية، أن نصف الأوروبيين تقريبا يخشون تغير المناخ أكثر من خسارة وظيفة أو التعرض لهجوم إرهابي، بينما أعلن نواب الاتحاد الأوروبي "حالة طوارئ مناخية".

    ووفقا لوكالة "رويترز" أظهر المسح الذي أجراه البنك وشمل 30 ألف شخص من 30 دولة، بينها الصين والولايات المتحدة، أن 47 في المئة من الأوروبيين يعتبرون تغير المناخ التهديد الأول في حياتهم، متفوقا على البطالة والهجرة واسعة النطاق والمخاوف المتعلقة بالإرهاب.

    وجاء في الدراسة: "في المجمل يرى 82 في المئة من الأوروبيين أن لتغير المناخ تأثير على حياتهم اليومية، وهو اعتقاد يرتفع إلى 98 في المئة في الصين و76 في المئة في الولايات المتحدة".

    وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إيما نافارو والمسؤولة عن التحرك بشأن المناخ والبيئة: "المواطنون الأوروبيون قلقون بشدة من تغير المناخ وتأثيره على حياتهم اليومية ومستقبلهم".

    وأظهر المسح، وهو الأول في أربعة مسوح يعتزم البنك إجراءها، أن مستوى القلق بشأن تغير المناخ أعلى في الصين من الاتحاد الأوروبي، إذ يعتبر 73 في المئة ممن شاركوا في المسح أنه أكبر تهديد للمجتمع، مقابل 39 في المئة في الولايات المتحدة، حيث يشعر معظم الناس بقلق أكبر إزاء الفرص المتاحة في الخدمات الصحية.

    انظر أيضا:

    شاهد ما فعلته حلاقة الحيوانات في جسد الخيول
    تعرف على كيفية انتقال الخيول من دول العالم إلى دبي للمشاركة في الكأس العالمي (فيديو)
    إقامة مهرجان الخيول العربية في سوريا لأول مرة بعد الحرب
    بالفيديو والصور... تربية الخيول السورية الأصيلة تنشط مجددا
    جولة داخل مزرعة سعودية خاصة لتربية الخيول الأصيلة
    الكلمات الدلالية:
    علوم, تغير مناخي, دراسة, أحصنة, الخيول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصارعة البوليفية بلانكا بيريز، أكا كاتي الحسناء خلال مباراة للمصارعة تشوليتوس فايتينغ (Fighting Cholitas) في مدينة إل ألتو، بوليفيا 24 نوفمبر 2019
    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك