شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك بموسم الرياض... فيديو

فاجأ المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، الحاضرين حفله في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك.

وأحيا صاحب أغنية "بكره إسرائيل" الشهير، الحفل على كرسي متحرك، ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع مصور لشعبان عبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

البولفارد ... ليالي المحروسة 🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/QshSma2fs4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2019

يشار إلى أن مطعم "ليالي المحروسة"، شهد عددا من الحفلات لبعض الفنانين الشعبيين المصريين، من بينهم عبد الباسط حمودة وسعد الصغير.

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.