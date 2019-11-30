شخص وحيد حول العالم يحظى بامتياز مشاهدة أحدث أجزاء "حرب النجوم" قبل طرحه الرسمي

وافقت شركة "ديزني" الأمريكية، على تحقيق أمنية أحد المعجبين بسلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars" (حرب النجوم)، وهي بمشاهدته لأحدث أجزائه قبل طرحه للجمهور خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنحت "ديزني" المعجب الذي يحتضر، امتياز حضوره مشاهدة فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker" بصحبة ابنه، قبل تاريخ عرضه الجماهيري في المملكة المتحدة يوم 19 ديسمبر.

واستجابت الشركة لطلب المستشفى عبر موقع "تويتر"، التي يتلقى فيها المعجب العلاج بهامبشاير في بريطانيا، بتحقيق أمنيته بمشاهدة الفيلم بشكل حصري قبل أي شخص آخر من أجل رفع معنوياته.

Can you help? We have a patient who's a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 26, 2019

وقوبل طلب المستشفى بدعم كبير من مستخدمي "تويتر"، ومن أبرزهم الممثل مارك هاميل، أحد الأبطال الرئيسيين لأفلام "حرب النجوم".

On this Thanksgiving, we at @Disney are grateful to be able to share #TheRiseOfSkywalker with a patient and his family @RowansHospice. May the force be with you and with us all! — Robert Iger (@RobertIger) November 28, 2019

وأعلن بوب إيغر، رئيس مجلس غدارة شركة "ديزني" عبر "تويتر" عن تلبيتها لطلب المعجب، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشكر، فيما أعرب موظفو المستشفى عن سعادتهم البالغة لتحقيق أمنية مريضهم المحتضر.

وفيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker" هو الجزء التاسع من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، والذي يشهد على ختام واحدة من أشهر السلاسل في تاريخ السينما العالمية.