محمد منير يصارح جمهوره بشأن مرضه... فيديو

أطل المطرب المصري، محمد منير، أمام جمهوره، للمرة الثانية، وهو يجلس على كرسي، أثناء إحيائه حفلا في نادي هليوبوليس الشروق، أمس الجمعة.

وفي أول تعليق منه على مرضه، قال منير مخاطبا جمهوره في الحفل: "أنا عندي مشكلة في مفصل الحوض"، وتابع مازحا: "اتركوني اتدلع عليكم شوية، شهر واحد بس شهر واحد وسأعود إليكم أفضل من لاعبي كرة القدم هذه الأيام".

الكينج #محمد_منير يُغني للمرة الثانية على كرسي خلال حفله في #القاهرة حيث سبق أن أحيا حفلاً في دار الأوبرا المصرية بداية الشهر الحالي وهو جالس أيضاً على كرسي مثيراً قلق جمهوره حول وضعه الصحي#الإعلامى #مشاهير #نجوم #فن @Mounirofficial pic.twitter.com/U9f2HXYd05 — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) November 30, 2019

وكان أول ظهور لمحمد منير وهو يجلس على كرسي، خلال حفل تكريمه من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعلنت مقدمة حفل مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تعرض محمد منير لإصابة انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، ولكنها لم تمنعه من إحياء حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ28.

وأكدت مقدمة الحفل، أن محمد منير حرص على التواجد بحفل الافتتاح رغم إصابته، لإمتاع جمهوره والغناء معهم على المسرح الكبير.

وجلس محمد منير على كرسي في بعض فقرات الحفل، لتخفيف آلام الانزلاق الغضروفي الذي يعاني منه.