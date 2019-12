بعد خروجه من المستشفى... عاصي الحلاني يطرح "قصيدة وطن" عن لبنان

View this post on Instagram

هيك كان استقبال عيلتي الصغيرة ليلة البارحة وهيدا اجمل استقبال مليء بالصدق والمحبة اصروا على قطع قالب الحلوة لإتمنى للأيام القادمة ان تكون افضل الحمدلله على كل حال واهم أمنية عندي السلام والأستقرار الى بلدي لبنان وللوطن العربي الحبيب.. اشكر من كل قلبي المحبين الطيبين الصادقين على جميع الرسأل الطيبة النبيلة ولكم مني وفي قلبي كل الحب والأحترام اتمنى ان اكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى اهلكم وابنائكم وفي بيوتكم #عاصي_الحلاني 🙏❤️ لكم مني كل الحب #assielhallani