عفاف شعيب "تفتح النار" على حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزي بعد خلعهن الحجاب

هاجمت الممثلة المصرية، عفاف شعيب، الفنانات حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزي، بعد اتخاذهن قرار خلع الحجاب.

وقالت في لقائها ببرنامج "تحيا الستات"، المذاع على فضائية "النهار" المصرية، إنها انزعجت من خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب، متسائلة: "لماذا تخلعوه في هذا السن"، وتابعت: "حزنت لأنه بعد مرور كل تلك السنوات كانت الناس تحبهم بالحجاب وهما ما شاء الله كانوا حلوين فيه".

وعن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب، وجهت عفاف شعيب رسالة تهكمية لها: "طيب لماذا ارتديتيه في المقام الأول، هل لأنك كنت مقتنعة به أم لأنه منظر أم إرضاءا لعريس جديد".

وعن نفسها قالت :"أنا لو دفعولي مليار دولار، لا يمكن أن أخلع الحجاب، فهو فرض علي وليس لعب عيال، بحسب تعبيرها".

وأثارت سهير رمزي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرارها خلع الحجاب، بشكل نهائي، عقب ارتدائه منذ 25 عاما.

وعن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه، قالت "رمزي" إنها اكتشفت بعد فترة أن حجابها "ليس حجابا حقيقيا، وإنما هو نوع من الاحتشام".

ويأتي خلع سهير رمزي وشهيرة للحجاب عقب ما يزيد عن 20 عاما عن ارتدائهما، في حين وجد البعض، أن الأمر شخصي، ولا يجوز لأحد التعقيب عليه.

وقررت حلا شيحة خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى في شهر أغسطس/آب 2018، وكان أول ظهور فني لها بعد الاعتزال، بمسلسل "زلزال" من بطولة الفنان المصري محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019.