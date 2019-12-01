"ذاك الغبي"... أصالة تبكي على المسرح في الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور للمطربة السورية، أصالة نصري، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض.

وكانت أصالة تغني قائلة "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، لتتوقف فجأة عن الغناء وتذرف الدموع أمام الجماهير.

وأحيت أصالة حفلا غنائيا، يوم الجمعة، ضمن "موسم الرياض" على مسرح الفنان الراحل، أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

وقدمت أصالة نصري العديد من أغانيها الشهيرة، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمني"، وغيرها من الأغاني.

وكانت تقارير صحفية عديدة نشرت أنباء عن انفصال أصالة عن زوجها المخرج المصري، طارق العريان.