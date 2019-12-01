بيع سمكة بـ 125000 درهم في الإمارات... فيديو وصور

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، أقيم المزاد الخيري الأول وتم افتتاحه بـ 7600 درهم لسمكة الكنعد صاحبة المركز العاشر 20.43 كلغم وانتهى بـ 125000 درهم لأكبر كنعد في البطولة صاحبة المركز الأول والتي وصل وزنها إلى 36.41 كيلوغرام."الدولار يساوي 3.67 درهم"

وبلغ إجمالي المزاد الخيري للنزلاء المتعثرين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية 290700 ألف درهم.

وتهدف المسابقة إلى خلق أجواء تنافسية في الصيد بين المشاركين وإيجاد بيئة خصبة للمنافسة الشريفة، والتعريف بأهمية سمكة الكنعد والسكل في التراث الإماراتي.

مزاد خيري في نادي #أبوظبي البحري يعرض سمكة كنعد وزنها 36.41 كيلو، ولكن المثير في الأمر أنه تم بيعها بـ 125000 درهم لصالح النزلاء المتعثرين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية في #الإمارات، كما شهدت المنافسة مشاركة أول فريق نسائي في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل pic.twitter.com/bzDvux6uDz — مجلة سيدتي (@sayidatynet) December 1, 2019

ومن ضمن أهداف المسابقة أيضاً تخصيص مساحة للعمل الخيري ضمن المسابقة وخدمة الأعمال الإنسانية وذلك من خلال المزاد الخيري الذي يصاحب كل جولة من جولاتها.