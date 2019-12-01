فتاة تنقذ قطة من الشارع ثم تكتشف الصدمة... صورة

قامت فتاة أرجنتينية بإنقاذ قطة صغيرة وجدتها في الشارع، وقررت رعايتها في منزلها، لتكتشف مفاجأة فيما بعد.

وأثارت حركة القطة الزائدة ونشاطها انتباه الفتاة التي قررت أن تعرضها على طبيب بيطري بعد أن أصيبت في ساقها لكثرة اللعب.

Gato por lebre? 😼 A estudante Florencia Lobo resgatou um gatinho na rua, na Argentina. Meses ela descobriu que Tito era um Puma Yaguarundi, uma espécie selvagem. Em breve, a fofura vai ser liberada para seu habitat natural.



📸 Facebook/Fundacion Argentina de Rescate Animal pic.twitter.com/UAwNUrin6s — A Gazeta ES (@AGazetaES) November 25, 2019

وأكد الطبيب البيطري للفتاة أن قطتها ليست قطة، وأنها فهد بري ولا يمكن الاحتفاظ به في المنزل.

وقامت الفتاة بتسليم الحيوان البري إلى مؤسسة لإنقاذ الحيوانات، على أن تتم إعادته إلى بيئته الطبيعية بعد الانتهاء من العلاج.