معلم يعتدي جسديا ولفظيا على تلميذ بأحد المدارس الأردنية... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، اليوم الأحد، فيديو يظهر معلما يضرب تلميذا في أحد المدارس بالعاصمة عمان.

وأشار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، إلى أن الفيديو تم تصويره داخل أحد الفصول في مدرسة عدن المهنية للبنين، بمنطقة جبل النصر شرق مدينة عمّان.

هذا وأفادت مصادر إعلام محلية نقلا عن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم الأردنية، وليد الجلاد، أن الأخيرة شكلت فتحت تحقيقا في الحادث وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق المعلم، الذي اعتدى بالضرب على التلميذ.