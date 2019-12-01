فيديو نادر... عادل إمام يقتحم زفاف أحمد حلمي ويبعده ليرقص مع منى زكي

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات نادرة من حفل زفاف الفنانين المصريين، أحمد حلمي ومنى زكي.

واهتم محبو "حلمي ومنى" بتداول فيديو نادر من زفافهما، والذي شاركه مقدم البرامج المصري، ممدوح موسى عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وعرض ممدوح موسى اللقطات النادرة من زفاف أحمد حلمي ومنى زكي للمرة الأولى، عبر برنامجه "المفاجأة"، الذي عرض على قنوات "إم بي سي" منذ سنوات.

وفي إحدى اللقطات النادرة، يظهر أحمد حلمي وهو يغني لعروسه منى زكي أغنية "بحبك"، التي اشتهرت بشكل كبير عقب حفل زفافهما منذ ما يقرب من 17 عاما.

وخلال تأدية حلمي إحدى الرقصات مع منى زكي على الأغنية، فوجئ بموقف كوميدي من الفنان المصري عادل إمام، إذ اقتحم المسرح وأخذ منى زكي مبعدا أحمد حلمي عنها، واستكمل معها الرقصة، ثم قام بعدها بتهنئتهما على الزواج.

يشار إلى أن أحمد حلمي ومنى زكي احتفلا بزواجهما في عام 2002، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم لي لي وسليم ويونس.