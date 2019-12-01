أول تعليق من نسرين طافش على "انفصال أصالة وطارق العريان"

عادت شائعة انفصال المطربة السورية، أصالة نصري والمخرج المصري، طارق العريان بقوة مؤخرا، لتعلق عليها الممثلة نسرين طافش، التي أفادت العديد من التقارير أنها كانت سببا رئيسيا في الانفصال.

وقالت: "لا يوجد لدي رد على هذه الشائعة، سوى حديث أصالة مؤخرا عن نفس الأمر، خلال حوارها مع إحدى المجلات الخليجية، إذ نفت علاقتي بطارق العريان، وأكدت أن مصدر هذه الشائعات أشخاص لا يوجد لهم شغلانة"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وكانت أصالة نصري نفت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وللمرة الأولى، شائعات انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.

وقالت أصالة: "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".

يشار إلى أن نسرين طافش نفت في وقت سابق ما يشاع عن علاقة بينها وبين طارق العريان، وقالت في مقابلة تلفزيونية إن من يطلقون مثل هذه الشائعات "ناس فاضية".

وأضافت أن حياة الفنان الناجح عادة ما تشكل مادة للشائعات، مشيرة إلى أنها تفضل تجاهل الأمر وعدم الرد.

كما أن المخرج طارق العريان قال في تصريحات تلفزيونية، بمطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاتي، إن مثل هذه الأخبار تنتشر منذ سنوات، وإنه لا يعيرها أي اهتمام، ولا يركز عليها عادة.