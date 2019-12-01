عقب 10 أعوام من الرقود... أسمن راجل في العالم يسير على قدميه

بعد أن خسر 330 كيلوغراما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمكن أخيرا خوان بيدرو فرانكو "أسمن رجل في العالم" من الوقوف على قدميه والمشي مجددا، عقب 10 سنوات قضاها على الفراش بسبب وزنه.

وبات فرانكو قادرا على السير، بعد أن أصبح وزنه أقل من 260 كيلوغراما، وهو الذي وصل لوزن 590 كيلوغراما، دخل بسببه موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتم علاج فرانكو باستئصال جزء من المعدة، واتباعه لنظام غذائي لتخفيض الوزن، إضافة إلى علاجات أخرى.

Juan Pedro Franco Salas llegó a ser el hombre #másobesodelmundo, ¡pesaba 595 kg! Luego de tres años de tratamientos, dietas y cirugías y de su actitud, ha perdido 334.2 kg.

Ahora pesa 260.8 kg ya no requiere oxígeno y ayer después de 9 años pudo darse un baño en la regadera.#AN pic.twitter.com/juvozs8DK3 — JUAN CARLOS ROBLES (@JCarlosNoticias) November 28, 2019

وقال عازف الغيتار السابق: "لم أكن قادرا على رفع ذراعي والاستيقاظ كل يوم، أو الذهاب للحصول على كوب من الماء أو إلى المرحاض".

وأضاف "عندما كنت في السادسة من عمري، كنت أزن ما يقرب من 63 كيلوغراما، وقد ارتفع منذ ذلك الحين. وبعد عام تعرضت لحادث وكسر نصف جسدي وقضيت نصف عام في السرير".

El hombre más obeso del mundo pierde 334 kilos y vuelve a caminar sin ayuda tras 20 años [FOTOS] https://t.co/zPw5lOTKZG — Renoproducciones (@Renoproduccione) November 30, 2019

واشتهر خوان بيدور في العام 2016 عندما تم نقله من منزله في مدينة أغواسكالينتس إلى المستشفى، حيث تداولت الكثير من المواقع صوره أثناء عملية النقل.