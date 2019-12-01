5 أماكن ساحرة للاحتفال برأس السنة في مصر

يحتفل المصريون برأس السنة الميلادية بقضاء أوقات ممتعة، في أماكن لها طبيعة ساحرة يمكن الذهاب إليها مع عائلاتهم بأسعار مناسبة.

ويمكن للقادمين إلى مصر، أن يذهبوا إلى تلك الأماكن، التي تتميز بجمالها، وأسعارها المناسبة، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، التي أشارت إلى أن أهرامات الجيزة، في مقدمة تلك الأماكن.

وقالت الصحيفة المصرية، إن تلك الأماكن تصلح للأفراد والعائلات، وتجعل احتفالات ليلة رأس السنة مليئة بالبهجة والرومانسية:

1- إذا كنت تبحث عن مكان للتنزه مع عائلتك فعليك التفكير في الأهرامات، حيث مشاهدة الحضارة العظيمة، ومشاهدة عروض الصوت والضوء وإضاءة الأهرامات بالألوان المبهجة.

2- يتميز شارع المعز وخان الخليلي بالطابع الأثري والحضاري الفريد، ويوجد بهم أماكن كثيرة للجلوس فيها لتناول العشاء بأسعار متوسطة والاستمتاع بالمزارات الأثرية الموجودة في تلك الشوارع التاريخية.

3- يعد برج القاهرة في الزمالك، من أفضل الأماكن للتنزه، حيث ستكون زيارة ممتعة ومفيدة في نفس الوقت.

ويوجد في البرج مطعم ومقهى لتناول عشاء ساحر، ويطل المطعم على معالم القاهرة الرائعة مثل المنظر على النيل وأشجار نادي الجزيرة العريق ومشاهدة الأوبرا من الأعلى التي تعد من أهم معالم القاهرة الثقافية.

4- كورنيش النيل في القاهرة، به كل ما تريده حيث يمكنك تناول العشاء في أحد المراكب النيلية الفاخرة، وإطلاله على المناظر الطبيعية الرائعة على ضفاف النيل.

5- إذا كنت تبحث عن أسعار اقتصادية لأفراد عائلتك الكبيرة، ستجد مراكب نيلية مثل "الفلوكة"، ويمكنك شراء طعامك قبل ركوبها على سطح النيل.