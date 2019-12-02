مكون "سحري" لا ينتجه الجسم البشري قادر على إنقاذ حياتك

كشفت تقارير صحفية عن مكون وصف بـ"السحري" لا ينتجه الجسم البشري على الإطلاق، رغم أنه قادر على إنقاذ حياة أي إنسان.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" أن ذلك المركب هو أحماض "أوميغا 3" الدهنية، والتي تتمتع بفوائد صحية جمة.

ونقلت الشبكة عن خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، قولها: " أحماض أوميغا 3 تساعد بصورة كبيرة في تحسين صحة الأعصاب والمخ".

وأضافت، قائلة: "كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات".

وتابعت: "الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه، لذلك ينبغي الحرص على الحصول عليها من عدد من الأغذية الغنية بها".

وحددت الخبيرة الألمانية تلك الأغذية على النحو التالي:

- الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل.

- الأفوكادو

- المكسرات

- زيت بذر الكتان.