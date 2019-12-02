إليسا عن تأليه الزعيم: ما هذا الكفر والكلام المستفز

عبرت المطربة اللبنانية، إليسا، عن استنكارها لمقاطع مصورة انتشرت لمجموعة من مناصري حزب التيار الوطني الحر، أثناء مشاركتهم في تظاهرة بعبدا.

وأبدت إليسا غضبها من مناصري الحزب وهم يؤكدون على تأليه زعيمهم.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" غردت: "اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية".

اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية؟ — Elissa (@elissakh) December 1, 2019

​من ناحية أخرى، أحيت إليسا حفلا ضمن جولتها الغنائية في كندا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإليسا من الحفل، وهي ترقص مع جمهورها على أنغام أغنيتها "عايشالك".

انا لما كون بحفلة ل إليسا

إليسا:

pic.twitter.com/0giVXKRGp5 — Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) November 30, 2019

وأشعلت المطربة الشهيرة الأجواء برقصتها الشهيرة وأطلت بفستان أبيض قصير مع معطف من نفس اللون والشعر المجعد.

وتستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر، منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.