إليسا عن تأليه الزعيم: ما هذا الكفر والكلام المستفز

وأبدت إليسا غضبها من مناصري الحزب وهم يؤكدون على تأليه زعيمهم.
وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" غردت: "اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية".
اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية؟— Elissa (@elissakh) December 1, 2019
من ناحية أخرى، أحيت إليسا حفلا ضمن جولتها الغنائية في كندا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإليسا من الحفل، وهي ترقص مع جمهورها على أنغام أغنيتها "عايشالك".
انا لما كون بحفلة ل إليسا— Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) November 30, 2019
إليسا:
pic.twitter.com/0giVXKRGp5
وأشعلت المطربة الشهيرة الأجواء برقصتها الشهيرة وأطلت بفستان أبيض قصير مع معطف من نفس اللون والشعر المجعد.
وتستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر، منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.
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