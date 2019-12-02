"ليس عيبا"... نانسي عجرم تفاجئ جمهورها برسالة إلى الرجال والنساء

وجهت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، رسالة مؤثرة إلى الرجال والنساء.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت عجرم: "ليس عيبا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيبا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيبا أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك".

وتابعت: "ليس عيبا أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سندا لعائلتك ولنفسك، ليس عيبا أن تكون أنت كما أنت".

ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت.. — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 1, 2019

​من ناحية أخرى، هنأت نانسي عجرم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني الـ48.

وغردت عبر "تويتر": "كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان".

كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان🇦🇪❤️#اليوم_الوطني_الإماراتي — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 2, 2019

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد فنادق قبرص، بحضور جماهيري تخطى 1000 شخص بين لبناني وعربي وحتى أجنبي.

واعتلت المسرح بأغنيتها الشهيرة "يا غالي علي"، لتنتقل وتقدم باقة من أجمل أغانيها المعروفة مثل "ما تيجي هنا، وإحساس جديد، وعم اتعلق فيك"، لتشعل الأجواء خاصة مع بداية تقديم أغنية "بدنا نولع الجو"، كما قدمت أغنية طربية "بيسألوني لو غبت عني" للراحلة وردة الجزائرية.

View this post on Instagram بسمة وبعدا ضحكة وكل لحظة فيها فرح، معكن❤️ A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 24, 2019 at 9:19am PST

وخطفت نانسي عجرم أنظار الحضور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة أظهرت أناقتها بداية بارتداء فستان أبيض اللون، إضافة إلى لمسات المكياج ولون أحمر الشفاه المميز.