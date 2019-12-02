"الأطول في العالم"... نمر هندي يذهل الجميع بما فعله بحثا عن زوجة

أذهل نمر هندي جميع العلماء والباحثين في العالم، بما فعله بحثا عن زوجة أو رفيقة أو حبيبة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن النمر الهندي البالغ من العمر عامين ونصف العام، سجل أطول رحلة يسير فيها نمر على الإطلاق العالم، بحثا عن رفيقة أو زوجة أو حبيبة.

وقطع النمر الهندي مسافة قدرها 1300 كيلومترا في 5 أشهر من دون توقف، مغادرا منزله في محمية "تيبيشوار" للحياة البرية في ولاية "ماهاراشترا" الغربية.

وتتبع العلماء خط سير النمر من خلال بطاقة تتبع، تم تثبيتها فيه من دون أن يدري.

وسار النمر عبر المزارع والمياه والطرقات السريعة، وكان في طريقه لاختراق حدود دولة مجاورة.

ولم يصب النمر البشر بأي أذى، إلا شخص واحد تقريبا كان عن طريق الخطأ، بعدما اصطدم بمجموعة من البشر، عندما كان يرتاح في إحدى الغابات.

وغادر الحيوان المحمية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ومنذ ذلك الحين سافر عبر سبع مناطق في ولاية ماهاراشترا وولاية تيلانغانا المجاورة، وفي نهاية الأسبوع الماضي، حط به الرحال إلى محمية أخرى للحياة البرية في ولاية ماهاراشترا.

وقال الدكتور بلال حبيب، عالم الأحياء الكبير بمعهد الحياة البرية في الهند ، "من المحتمل أن النمر يبحث عن الأرض والغذاء والرفيقة. معظم النمور (في الهند) تحب أن تستكشف مناطق النمور الجديدة أكثر".

India tiger on 'longest walk ever' for mate and prey https://t.co/A1YKccmOV4 pic.twitter.com/bj85c7dNgg — Covensure Brokerage (@Covensure) December 2, 2019

​وتابع "الإصابة العارضة التي لحقت برجل دخل الغابة، حيث كان يستريح النمر ، لكنه لم يكن هناك صراع خطير مع البشر".