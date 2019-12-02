نانسي عجرم تحيي حفل رأس السنة في مدينة خليجية

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن المكان الذي ستقيم فيه حفل رأس السنة العام الجاري.

وستحيي عجرم الحفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في مدينة أبوظبي.

وعلقت نانسي عجرم على إعلان الحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "العاصمة تحتفل بليلة رأس السنة مع نانسي عجرم في أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية.. ‎ تبدأ الاحتفالات من الساعة 7 مساءا".

ومن المقرر أن تحيي المطربة اللبنانية حفلا غنائيا في مصر في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي، وذلك في الجامعة الألمانية في القاهرة.

يشار إلى أن أحدث أغاني نانسي عجرم المصورة، "الحب زي الوتر"، والذي طرحته قبل 9 أشهر.

والأغنية ‏كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، والكليب الغنائي من إخراج ليلى كنعان‎.‎