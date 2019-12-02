نانسي عجرم تحيي حفل رأس السنة في مدينة خليجية

وستحيي عجرم الحفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في مدينة أبوظبي.
وعلقت نانسي عجرم على إعلان الحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "العاصمة تحتفل بليلة رأس السنة مع نانسي عجرم في أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية.. تبدأ الاحتفالات من الساعة 7 مساءا".
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Let's celebrate New Year's eve together this year on @almaryahisland #AbuDhabi🤩🎉 Buy tickets now on platinumlist.net #thecapitalcelebrates #almaryahisland #11tm #العاصمة_تحتفل بليلة رأس السنة مع نانسي عجرم في #أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية. تبدأ الإحتفالات من الساعة 7 مساءً تتوفر التذاكر على موقع:platinumlist.net من تنظيم @eleven11tm #nancyajram
ومن المقرر أن تحيي المطربة اللبنانية حفلا غنائيا في مصر في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي، وذلك في الجامعة الألمانية في القاهرة.
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ناطرتكن❤️ الجامعة الألمانية (القاهرة) - السبت ١٤ ديسمبر Tickets available https://bit.ly/2O2vpSG
يشار إلى أن أحدث أغاني نانسي عجرم المصورة، "الحب زي الوتر"، والذي طرحته قبل 9 أشهر.
والأغنية كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، والكليب الغنائي من إخراج ليلى كنعان.
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