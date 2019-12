نانسي عجرم تحيي حفل رأس السنة في مدينة خليجية

View this post on Instagram

Let's celebrate New Year's eve together this year on @almaryahisland #AbuDhabi🤩🎉 Buy tickets now on platinumlist.net #thecapitalcelebrates #almaryahisland #11tm ‏#العاصمة_تحتفل بليلة رأس السنة مع نانسي عجرم في #أبوظبي على ممشى الواجهة البحرية. ‎ تبدأ الإحتفالات من الساعة 7 مساءً ‎ تتوفر التذاكر على موقع:platinumlist.net ‎ من تنظيم ‏@eleven11tm #nancyajram