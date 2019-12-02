هنا الزاهد تظهر في أول لقاء تلفزيوني بعد الزواج... فيديو

تستعد الفنانة المصرية هنا الزاهد، للمشاركة في برنامج تلفزيوني، في أول ظهور إعلامي لها بعد الزواج، حيث من المقرر أن تروي الكثير عن كواليس شهر العسل والوعكة الصحية، التي تعرضت لها.

تحل الفنانة هنا الزاهد وشقيقاتها ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل، حسبما ذكرت بحسابها على "انستغرام"، اليوم الاثنين.

وكتب منى الشاذلي: "العروسة هنا الزاهد وأخواتها ضيوف منى الشاذلي يوم الخميس ٩ مساء"، وسيكون ذلك أول لقاء تليفزيوني لها بعد الزواج، حيث يأتي بعد نحو شهرين من زفافها على الفنان أحمد فهمي.

وكانت هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية قوية خلال شهر العسل، ومن المقرر أن تروي خلال الحوار كواليس الزفاف وفترة شهر العسل، ثم المواقف العائلية الطريفة التي تجمع زوجها بشقيقاتها.

يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، يذاع على قناة "سي بي سي" من الأربعاء حتى الجمعة.