بسمة وهبة تعلق على حكم المحكمة بشأن تهمة سب خالد يوسف

الحمدلله شكر لقضاء مصر العادل ومبروك لكل ضيوفي الاعزاء وبرنامج عمل فريق شيخ الحاره والإعلامي الكبير طارق نور والفنانة الكبيره رانيا يوسف وقناه القاهره والناس علي صدور حكم البراءه في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاءعابد والساده المحامين اعضاء مؤسسته القانونيه علي جهدهم الكبير للحصول علي البراءه لنا جميعاً