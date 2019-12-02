بسمة وهبة تعلق على حكم المحكمة بشأن تهمة سب خالد يوسف

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها على "إنستغرام": "الحمد لله شكرا لقضاء مصر العادل، ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء، وبرنامج عمل فريق شيخ الحاره، والإعلامي الكبير طارق نور، والفنانة الكبيره رانيا يوسف، وقناه القاهره والناس، على صدور حكم البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج، وشكرا لزوجي العزيز المحامي الكبير علاء عابد، والسادة المحامين أعضاء مؤسسته القانونية".
وأصدرت محكمة جنح الدقي قرارها ببراءة مقدمة البرامج بسمة وهبة والممثلة وفاء عامر من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.
View this post on Instagram
الحمدلله شكر لقضاء مصر العادل ومبروك لكل ضيوفي الاعزاء وبرنامج عمل فريق شيخ الحاره والإعلامي الكبير طارق نور والفنانة الكبيره رانيا يوسف وقناه القاهره والناس علي صدور حكم البراءه في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاءعابد والساده المحامين اعضاء مؤسسته القانونيه علي جهدهم الكبير للحصول علي البراءه لنا جميعاً
تعود الواقعة لرمضان 2019، حيث سألت بسمة وهبة ضيفتها وفاء عامر عن المقاطع الإباحية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخالد يوسف وقتها.
وردت وفاء عامر بأنها تتمنى أن تكون هذه الفيديوهات مفبركة، مشيرة إلى أن خالد يوسف "سقط من نظرها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)