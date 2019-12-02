شاهد... هكذا احتفلت هيفاء وهبي باليوم الوطني الإماراتي

هنأت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الاثنين، الشعب الإماراتي، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ48.

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 48 كل عام ودولة الإمارات وشعبها بخير وأمان".

​ويعد اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يوافق 2 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام من أبرز الاحتفالات في الدولة.

وقبيل الاحتفالات، تتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات في كل زاوية استعدادا لهذا اليوم المميز، فنجد الزينة بالألوان الحمراء والبيضاء والخضراء والسوداء في كل مكان، بدءا بالمراكز التجارية والأبراج ووصولا إلى الشواطئ والمنتزهات.

وفي كل عام، يعيش المقيمون والزوار أجواء روح الاتحاد من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات الاحتفالية. مثل عروض الألعاب النارية الرائعة، والمواكب الوطنية التي تحتفي بتقاليد الإمارات وبتنوع الثقافات العديدة التي تحتضنها.