شاهد... هكذا احتفلت هيفاء وهبي باليوم الوطني الإماراتي

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 48 كل عام ودولة الإمارات وشعبها بخير وأمان".
بمناسبة #اليوم_الوطني_الإماراتي_48 كل عام ودولة #الامارات وشعبها بخير وأمان ❤️🇦🇪#٢_ديسمبر #اليوم_الوطني48— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 2, 2019
Happy 48th National Day #UAE ❤️🇦🇪#UAENationalDay #UAE48 pic.twitter.com/h8p0roRBbU
ويعد اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يوافق 2 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام من أبرز الاحتفالات في الدولة.
وقبيل الاحتفالات، تتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات في كل زاوية استعدادا لهذا اليوم المميز، فنجد الزينة بالألوان الحمراء والبيضاء والخضراء والسوداء في كل مكان، بدءا بالمراكز التجارية والأبراج ووصولا إلى الشواطئ والمنتزهات.
وفي كل عام، يعيش المقيمون والزوار أجواء روح الاتحاد من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات الاحتفالية. مثل عروض الألعاب النارية الرائعة، والمواكب الوطنية التي تحتفي بتقاليد الإمارات وبتنوع الثقافات العديدة التي تحتضنها.
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