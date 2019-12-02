أمازون يسحب منتجات مزينة بصور معسكر اعتقال نازي في أوشفيتز

سحب موقع "أمازون" منتجات مزينة بصور لمعسكر اعتقال أوشفيتز الذي أقامه النازيون في بولندا بما في ذلك زينة عيد الميلاد بعد شكوى من المنظمة التي تبقي على الموقع كمتحف.

ولفت متحف أوشفيتز الانتباه إلى المنتجات على حسابه بموقع "تويترط وقال إنها "مزعجة وتفتقر للاحترام" وطالب أمازون بإزالتها؛ وقال أمازون اليوم الاثنين إنه فعل ذلك.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

وقال متحدث باسم الموقع "على جميع الباعة اتباع إرشادات البيع لدينا وسيخضع أولئك الذين لا يلتزمون لإجراءات تشمل الإزالة المحتملة لحسابهم".

وتقول الإرشادات "أمازون لا يسمح بمنتجات تشجع أو تحرض أو تمجد الكراهية أو العنف أو التعصب العنصري أو الجنسي أو الديني أو تشجع المنظمات التي لديها مثل هذه الآراء"، مؤكدة أنها ستزيل أيضا القوائم التي تنشر صورا مروعة للعنف أو ضحاياه.

وفي الفترة من 1940 إلى 1945 قتل النازيون نحو 1.5 مليون شخص معظمهم يهود في معسكر أوشفيتز في بولندا التي كانت تحتلها ألمانيا في ذلك الحين.