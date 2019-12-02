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21:36 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    كأس من الشاي مع النعنع

    معلومات مثيرة ومفاهيم خاطئة لم تكن تعرفها عن الشاي الساخن

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    تنتشر الكثير من المفاهيم والمعلومات بين الناس حول الشاي، والتي في كثير من الأحيان تكون خاطئة وغير دقيقة.

    يعتبر الشاي من أشهر المشروبات التي يستهلكها البشر حول العالم، بسبب طعمه اللذيذ وفوائدة الكثيرة، ولكن هناك بعض المعلومات الخاطئة حوله... إليكم أهمها.

    لا تحتوي كل أنواع الشاي على الكافيين

    الشاي يحتوي فعلا على الكافيين، لأن شجيرة الشاي (واسمها العلمي: كاميليا سينينسيس، أي الكاميليا الصينية) وأنواعها الفرعية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى. لذلك فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذه الشجيرة، كالشاي الأخضر والأسود والأبيض والأصفر أو الصيني الأسود، يحتوي أيضا على مادة الكافيين. وتصل نسبته في الشاي الأسود إلى نحو 4%. أما بالنسبة لأنواع شاي الأعشاب والفواكه، فإنها خالية من الكافيين، كما نقل موقع "دوتشيه فيلة".

    امرأة تصب الشاي
    © Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
    أشخاص يضرهم الشاي

    ومن المعلومات الخاطئة أيضا أن الشاي الأسود ينشط إذا تشرب بالماء الساخن لخمس دقائق وأنه يسكن إذ ترك لفترة أطول في الماء الساخن.

    الشاي الإنجليزي المشهور يشرب بالماء لفترة وجيزة فقط

    على العكس تماما، فإن تحضير الشاي الإنجليزي يعتمد على وضع الشاي الأسود، وفي الغالب من صنف "سيلان آسام" أو "دارجيلنغ"، في ماء يغلي وتركه يتشرب فترة طويلة. ولأن أوراق الشاي تبقى داخل الإبريق حتى آخر رشفة، فإن لونه يصبح داكناً وطعمه مرا للغاية. وللتمتع بطعم الشاي حتى النهاية، يضاف له الماء الساخن باستمرار.

    طعم شاي الأكياس سيء لأنه من نوعية رديئة

    هناك شائعة بأن الشاي الموجودة في الأكياس هو من النوعيات الرديئة. هذا ليس صحيحاً في العموم، فالشاي الموجود في الأكياس الصغيرة مطحون لدرجة كبيرة، وفي الغالب هو من نوعيات تتمتع بجودة كبيرة. لكن طحن أوراق الشاي وسحقها يمكن أن يتسبب بتبخر الزيوت العطرية فيفقد الشاي شيئا من نكهته. لكن هذا لا يعني أن كل أنواع أكياس الشاي مصنوعة من أوراق ذات جودة عالية.

    الشاي لا يفقد طعمه

    صحيح أن أوراق الشاي لا تتعفن حقا، لكن لا يُنصح بتخزين الشاي لأكثر من ستة أشهر، إذ يفقد بعد هذه الفترة جزءا كبيراً من نكهته وتتحلل بعض أهم مكوناته الصحيّة المضادة للأكسدة.

    أحد أفراد الجمهور يطعم حصان شرطة خارج الملعب قبل مباراة كرة القدم - في الدوري الإنجليزي الممتاز
    © REUTERS / CARL RECINE
    حصان شرطة يرفض الذهاب للعمل قبل تناول كوب من الشاي ليتمكن من ترك الفراش

    الحليب في الشاي يقلل من تأثيره الصحي

    اعتقاد خاطئ تماما، فلم تثبت التجارب أن وضع الحليب في الشاي يفقد الأخير تأثيراته الصحية. كما أن قدرة الجسم على امتصاص ما يسمى بالكاتيكين، وهو من أهم مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لا يعوقها الحليب إلا في الحد الأدنى ولا يترك الأمر أي آثار على الجسم.

    خلط الشاي بالرُّوم يساعد في نزلات البرد

    هذا ليس صحيحا تماما، فعلى الرغم من تأثيرات الشاي الصحية، عادة ما يكون للمشروبات الساخنة تأثير مقشع، لكن الكحول في الرُّوم أبعد ما يكون عن التأثير الإيجابي على صحة الإنسان. فهو يضعف الجهاز المناعي ويحرم الجسم من الماء. كما يعرقل تزويد الأغشية المخاطية بالدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الكحول على الأدوية التي يمكن تناولها. إذا كان لديك نزلات البرد فاشرب الكثير من الشاي الساخن لكن من دون الرُّوم.

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    شاي أخضر, شاي
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