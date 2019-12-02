الإعلان عن وفاة فنان مصري كبير

أعلن اليوم الاثنين وفاة الممثل المصري محمد خيري، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فسبوك".

وقالت أسرته من المقرر، إنه تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفسية.

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قال الخميس الماضي إن الفنان محمد خيري حالته الصحية جيدة، وتم نقله لمستشفى مصر الدولي أول أمس الثلاثاء.

وأضاف أشرف زكي، أن حالة الفنان مستقرة الآن، لكنه لا يزال داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وأعلن نجل الفنان محمد خيري أن والده يمر بأزمة صحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنه تم نقله للعناية المركزة بمستشفى مصر الدولي.