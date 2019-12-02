تحذير جديد... "واتس آب الذهبي" يخترق هاتفك

جدد خبراء التقنية تحذيراتهم لمستخدمي "واتس آب"، حتى لا يقعوا في الخدعة، التي يتم تداولها بصورة متكررة، عن تطبيق يحمل اسم "واتس آب غولد"، مشيرين إلى أنه خدعة.

وتقول صحيفة "ميرور" البريطانية، إن خدعة "واتس آب غولد"، تم إعادت تداولها مجددا، محذرة من أن الوقوع فيها يهدد هاتفك بالاختراق.

وكان أول ظهور لـ"واتس آب غولد" عام 2016، ويتم إرسالها للمستخدمين على أنه نسخة مطورة لـ"واتس آب"، رغم أنه لا يوجد إلا إصدار واحد من "واتس آب" ، وهو التطبيق المستخدم بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تتكون الرسالة، التي يمكن أن تصل إليك، من جزأين، يقول الجزء الأول أن مقطع فيديو سيصدر في الغد باسم "Martinelli" الذي سيخترق هاتفك، وأنه لن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وبحسب الصحيفة، فإن النصف الثاني من الرسالة يحذر من "واتس آب غولد"، وهو عملية احتيال حقيقية، وتقول: "إذا تلقيت رسالة لتحديث "واتس آب" إلى "واتس آب غولد"، فلا تنقر فوقها"، مشيرة إلى أن "هذا الفيروس معقد جدا، ويجب عليك تحذير الجميع، وقدم النصح للجميع بعد حذفها".