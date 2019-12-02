بعد بكائها جوعا... أم تنهض من الغيبوبة لترضع طفلتها

أفاقت سيدة في الأرجنتين بشكل مؤقت من غيبوبتها، بعد صراخ طفلتها الجائعة، حيث بدأت في إرضاعها فور استيقاظها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، دخلت ماريا فيريرا المستشفى في غيبوبة بعد أن هاجمها لص، وأسقطها وصدم رأسها بالأرض.

وعقب مرور شهر، أوضح الأطباء أنها ستفارق الحياة، ونصحوا أقاربها بالتبرع بأعضاء جسمها، إلا أن زوجها رفض مؤكدا أنها ستفيق من الغيبوبة.

María Laura Ferreyra, de 42 años, quedó en la delicada condición tras haber sufrido un violento robo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. #DL #DiarioLibre #Viral #Madre https://t.co/g2zGkpdrXw — Diario Libre (@DiarioLibre) December 2, 2019

وزار الزوج زوجته في المستشفى يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني ومعه ابنته الصغرى، التي بدأت تبكي من الجوع، لتفيق الأم فجأة وتحمل الطفلة وترضعها.

وقال الزوج إن مشهد احتضان ماريا لطفلتها، أبكى الجميع، إلا أنها بقيت في غيبوبتها ولا تستجيب لحديث أقاربها.