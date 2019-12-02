إليسا توبخ معجبا وتتعرض لموقف محرج على المسرح... فيديو

وظهرت إليسا في فيديو وهي توبخ أحد الحضور وتقول له بحدة: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي".
View this post on Instagram
ما تعليقكم على هذا الموقف بين #إليسا واحد معجبيها؟ #onetvlebanon @elissazkh #elissa
أما المقطع الثاني، خلال تأديتها إحدى أغانيها، لم تتذكر إليسا الكلمات، لتعلق بعفوية "نسيتها، يا عيب الشوم علي".
View this post on Instagram
اليسا تنسى كلمات اغنيتها عالمسرح باغنية عبالي حبيبي وتعتذر من الجمهور بطريقة عفوية 😁 #اليسا #ملكة_الاحساس #elissa #عبالي_حبيبي #جويل #تجميل #ميك_اب #لبنان #سوريا #الامارات #تسويق #قمر #انجي_خوري #اليسا #نيو_لوك #حقيقة #اكسبلور #اكسبلور_explor #جديد #موسم_الرياض #مهرجان_القاهرة_السينمائي #مشاهير #بدور_الابراهيم #بدور_البراهيم #شيلاء_سبت #حقيقة #ضد_الكذب #هيفاء_وهبي #هيفا_وهبي #فن #نادين_نسيب_نجيم
يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفلين في مصر، خلال شهري ديسمبر، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)