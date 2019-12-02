إليسا توبخ معجبا وتتعرض لموقف محرج على المسرح... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو للمطربة اللبنانية إليسا، من حفل لها أحيته في كندا.

وظهرت إليسا في فيديو وهي توبخ أحد الحضور وتقول له بحدة: "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي".

أما المقطع الثاني، خلال تأديتها إحدى أغانيها، لم تتذكر إليسا الكلمات، لتعلق بعفوية "نسيتها، يا عيب الشوم علي".

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفلين في مصر، خلال شهري ديسمبر، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.