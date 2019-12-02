بسبب أحلام... فجر السعيد تشن هجوما حادا على إعلامية إماراتية

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بشكل حاد على الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، بعد مهاجمة الأخيرة للفنانة أحلام.

وقالت الكعبي في تغريدة على حسابها الشخصي في "تويتر" ‏"شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة لأن تأثيرهم سيىء جدا، إنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون، ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة".

شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة

فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة لأن تأثيرهم سيء جداً

أنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون

ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة#شيرين — مريم الكعبي (@maryam1001) December 2, 2019

ولاقت التغريدة تفاعل عدد كبير من الجمهور،ومن أبرزهم كانت الفنانة فجر السعيد التي انتقدت "الزج" بأحلام في موضوع شيرين قائلة ‏"تبين تنتقدين ‎شيرين انتقديها شكو رازه اسم أحلام بالموضوع ؟!!!! مو معقول كرهك لأحلام مسيطر عليك لدرجة ماتقدرين تنتقدين أحد إلا ولازم اسم أحلام بالنص ترا أحلام نجمة النجوم غصبن عليك".

تبين تنتقدين #شيرين انتقديها شكو رازه اسم #احلام بالموضوع ؟!!!! مو معقول كرهج لإحلام مسيطر عليچ لدرجة ماتقدرين تنتقدين احد الا ولازم اسم #احلام بالنص😡😡😡 ترا #احلام نجمة النجوم غصبن عليج 😡 https://t.co/bcTddLgrqM — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 2, 2019

وأثارت شيرين الجدل بهجومها على النساء، بوصفها إياهن بالعوانس، حيث قالت خلال حفلها بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس".

وتلقت الفنانة المصرية العديد من الانتقادات بعد هذه التصريحات

كما قالت شيرين في تصريحات سابقة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..".