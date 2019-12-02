تسجيل
23:06 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    السعادة

    9 أطعمة تمنحك السعادة وتنظم 7 وظائف مهمة في الجسم

    © Fotolia / Drubig-photo
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103000/60/1030006034.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201912021043591171-9-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-7-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85/

    توجد داخل جسم الإنسان العديد من الهرمونات، التي يكون لكل منها مهام محددة، ومنها هرمون السيروتونين، الذي يمنح الإنسان شعورا بالسعادة ويساهم في تحسين المزاج.

    يتكون هرمون السيروتونين من مادة كيميائية، ويعمل كناقل عصبي تتبادله النهايات العصبية في الدماغ، ويتطلب إنتاجه داخل الجسم تناول أطعمة تحتوي على حمض التريبتوفان الأميني، الذي يمكن الحصول عليه من نظام غذائي يحتوي على المكسرات، والجبن، واللحوم الحمراء.

    ويؤدي نقص حمض التريبتوفان إلى انخفاض مستوى السيروتونين حتى قد ينجم عن ذلك اضطرابات تؤدي إلى الشعور بالقلق والاكتئاب.

    ويؤثر هرمون السيروتونين، على 7 وظائف في الجسم إيجابا، بينما يؤدي نقصه إلى خلل في وظائف الجسم، بحسب موقع "ويب طب".

    1- يساعد على التحكم في حركة الأمعاء ووظائفها وتنظيمها.

    2- انخفاضه يسبب الإكتئاب، وارتفاعه يساهم في زيادة الشعور بالإثارة والحماس.

    3- يحفز الجسم على القيء والإسهال، للتخلص منه.

    4- مادة السيروتونين حيوية للنوم وكذلك الأمر للاستيقاظ، ويجب أن يكون بنسب مضبوطة.

    5- هرمون السيروتونين يساهم في تضييق الشرايين وتجلط الدم في حالة الجروح، حتى يحمي الإنسان من حدوث نزيف.

    6- ارتفاع مستوى السيروتونين في الجسم من شأنه أن يهدد الشخص بالإصابة بهشاشة العظام.

    7- قد تؤثر زيادة السيروتونين في الجسم على الرغبة الجنسية.

    ويجب أن يعتمد الأشخاص على نظام غذائي متوازن حتى تحصل أجسامهم على النسبة المتوازنة منه، وفيما يلي 9 أطعمة يمكنك تناولها للحصول على تلك المادة، التي تمنحك السعادة:

    1- المكسرات مثل اللوز، والجوز، والصنوبر، تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تساعد في إطلاق السيروتونين في الجسم.

    2- بعض أنواع البذور ومنها اللب الأبيض، أو لب البطيخ، الكتان، السمسم، الشيا، بذور الريحان تحتوي على مستويات جيدة من الأحماض الدهنية المنتجة لهذه المادة.

    3- لحم الديك الرومي يساهم في إنتاج هذا الهرمون بكفاءة.

    4- تحتوي السلطة على العديد من الفوائد، وهي تحتوي أيضا على الأحماض الدهنية الأساسية.

    5- يحتوي اللبن على نسبة عالية من التربتوفان، الذي يعزز من إنتاج السيروتونين.

    6- يعد البيض من أهم مصادر البروتين، ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الدهنية.

    7- تحتوي الأجبان على مادة ألفا لاكتالبومين، التي تساهم في تحسين المزاج.

    8- تحتوي الفواكه مثل الموز والبرقوق والمانجو والأناناس والكيوي والجريب فروت، على مواد فعالة لزيادة مستوى السيروتونين في الجسم.

    9- يعد الفشار مصدرا للكربوهيدرات، التي تنظم تدفق السيروتونين في الدم.

    انظر أيضا:

    حمدوك يكشف عن خطوة ستكمل سعادة السودان
    بالأرقام... أبو ظبي عاصمة للسعادة والتسامح
    "زهرة السعادة"...تعرف على أحد أغلى التوابل في العالم
    ستة مفاتيح رئيسية تضمن لك السعادة
    الكلمات الدلالية:
    السعادة, المعدة, هرمونات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة الروسية متعددة الأهداف، والفوق صوتية، والعاملة في جميع الظروف المناخية، سو-27 التابعة للفرقة الاستعراضية الفرسان الروس
    عندما تكون المقاتلة على بعد ذراع...صور مذهلة للطيران الحربي في الجو
    وسّع، وسّع كمان!
    وسّع... وسّع كمان
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك